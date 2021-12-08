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Общество8 декабря 2021 5:12

Трем иностранцам аннулировали фиктивные браки в Тверской области

Проверку проводит полиция совместно с прокуратурой
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Фиктивные браки аннулированы судом

Фиктивные браки аннулированы судом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудниками УМВД России по Тверской области во взаимодействии с прокуратурой Тверской области проводятся проверки в отношении иностранцев и правомерность заключения ими браков с гражданками Российской Федерации.

Так, при рассмотрении заявления о выдаче разрешения на временное проживание одного из иностранных граждан, на основании вступления в брак с гражданкой РФ, выявлен факт заключения фиктивного брака. Прокурор обратился с иском в суд.

Браки еще двух иностранцев также признаны недействительным в результате проверки. Записи о заключении и расторжении брака, а также виды на жительство - аннулированы.

- В 2021 году УМВД России по Тверской области принято два решения об аннулировании ранее выданного разрешения на временное проживание и шесть решений об аннулировании вида на жительство в отношении иностранных граждан, - уточнили в полиции.

Все они заключали фиктивные браки с местными жительницами. В течение 15 дней граждане вынуждены были убыть в страну гражданской принадлежности.