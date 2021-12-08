Жителям Тверской области предлагают проверить уровень правовой грамотности

Проверить знания онлайн можно до 12 декабря Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 3 по 12 декабря жители Тверской области могут проверить свой уровень правовой грамотности и написать V Всероссийский правовой (юридический) диктант.

Принять участие могут граждане в возрасте от 14 лет. Диктант состоит из вопросов по Конституции Российской Федерации, трудовому, гражданскому и семейному праву.

Вопросы представлены на нескольких языках. Разработаны версии для граждан с юридическим образованием и без него. Участники получат сертификаты.

В 2020 году диктант написали 507 тысяч человек и России и зарубежом.