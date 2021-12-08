В Твери на улице Анатолия Маслова снесут гаражи и бытовку

В Твери снесут гаражи и бытовку Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Твери планируют снести гаражи и бытовку на улице Анатолия Маслова. Документ опубликован на сайте администрации.

Согласно постановлению, нестационарные объекты расположены на участке у дома №36 неправомерно. Всего в списке на снос 38 гаражей и бытовка.

У собственников есть два месяца, чтобы убрать гаражи и привести в порядок территорию. По истечении указанного срока объекты снесут принудительно, а владельцы должны будут возместить затраты.