В Тверской области увеличено финансирование нескольких мер поддержки семей

В том числе увеличено финансирование соцвыплат при рождении или усыновлении детей семьям, приобретающим жилье в ипотеку.

Решение об усилении мер поддержки семей принято на заседании регионального правительства, которое 7 декабря провел губернатор Игорь Руденя.

- Будем консультироваться с родителями и увеличивать объемы, направления поддержки, - отметил Игорь Руденя.

Будет увеличено бюджетное финансирование на предоставление многодетным семьям с пятью и более детьми сертификатов на покупку автотранспорта. Эта мера введена в 2020 году по инициативе губернатора.

Эти сертификаты предоставляются на сумму фактической стоимости автотранспорта, но не более 1 млн рублей. Воспользоваться сертификатом можно при покупке нового микроавтобуса или минивэна, произведенного в России. На протяжении 5 лет после приобретения транспорта из областного бюджета покрываются расходы на страховку КАСКО, семья освобождается от уплаты транспортного налога.

Увеличено финансирование на приобретение пожарных извещателей для проживающих в деревянных домах многодетных семей.

Также расширено финансирование соцвыплат при рождении или усыновлении детей семьям, приобретающим жилье в ипотеку.

Кроме того, увеличено финансовое обеспечение ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет; субсидий на обеспечение жильем многодетных семей с невысокими доходами; выплат денежного поощрения при награждении орденом «Родительская слава»; социальной помощи семьям в трудной жизненной ситуации к 1 сентября и Новому году.