В Тверской области выделят жилищный сертификат еще одной молодой семье

Жилищный сертификат можно, к примеру, направить на уплату первого взноса по ипотеке. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Верхневолжье в этом году 180 молодых семей должны были получить региональную поддержку на покупку жилья. В итоге счастливых пар будет на одну больше.

По принятому 7 декабря на заседании областного правительства решению дополнительный жилищный сертификат получит молодая семья из Фировского района. Решение поддержал губернатор Игорь Руденя.

- Выделение дополнительного сертификата стало возможным за счет экономии при реализации программы в 2021 году, - сообщила пресс-служба правительства региона. - Ранее в этом году сертификаты для решения жилищного вопроса получили 180 семей Верхневолжья из 33 муниципалитетов.

Жилищный сертификат может быть направлен на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа на приобретение жилья, а также на строительство дома.

За прошедшие пять лет благодаря ему улучшить жилищные условия смогли около 700 молодых семей.

Подробности о том, как можно обратиться за жилищным сертификатом и на какую сумму можно рассчитывать, читайте здесь.