Бешеную енотовидную собаку подстрелили вблизи деревни в Тверской области

В Тверской области бешенство выявлено у енотовидной собаки Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Случай бешенства диагностирован специалистами Тверской межобластной ветлаборатории у енотовидной собаки. Патологический материал животного был доставлен в лабораторию из Кашинского района Тверской области.

Дикое животное подстрелили в трех километрах к северо-востоку от деревни Большое Макарово на территории угодий районного общества охотников и рыболовов.

Заявку на исследование в лабораторию направил Россельхознадзор.

Полученные результаты направлены в Управление Россельхознадзора, в региональную инспекцию по ветеринарии и в областное Управление Роспотребнадзора.