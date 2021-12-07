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Общество7 декабря 2021 16:46

Бешеную енотовидную собаку подстрелили вблизи деревни в Тверской области

Случай заболевания выявлен в Кашинском районе
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области бешенство выявлено у енотовидной собаки

В Тверской области бешенство выявлено у енотовидной собаки

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Случай бешенства диагностирован специалистами Тверской межобластной ветлаборатории у енотовидной собаки. Патологический материал животного был доставлен в лабораторию из Кашинского района Тверской области.

Дикое животное подстрелили в трех километрах к северо-востоку от деревни Большое Макарово на территории угодий районного общества охотников и рыболовов.

Заявку на исследование в лабораторию направил Россельхознадзор.

Полученные результаты направлены в Управление Россельхознадзора, в региональную инспекцию по ветеринарии и в областное Управление Роспотребнадзора.