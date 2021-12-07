В Тверскую область завезли 49 000 рождественских пихт и елей

В Тверскую область завезли импортные ели и пихты Фото: Олег ЗОЛОТО

На минувшей неделе, с 29 ноября по 5 декабря, сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям проведены фитосанитарные досмотры товаров.

В преддверии Нового года в регион завезли рождественские деревья - 48 910 елей и пихт из Дании и Польши. Всего 10 партий.

В числе других импортных товаров: 170,3 тонны кофе из Бразилии, Эфиопии и Гватемалы, 208,9 тонн чая из Индии, Шри-Ланки, Кении, 126,6 тонн свежих фруктов из Турции.

Вся продукция прошла фитосанитарный контроль. Карантинных объектов не выявлено.