Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 декабря 2021 16:40

В Тверскую область завезли 49 000 рождественских пихт и елей

Деревья прошли карантинный контроль
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Тверскую область завезли импортные ели и пихты

В Тверскую область завезли импортные ели и пихты

Фото: Олег ЗОЛОТО

На минувшей неделе, с 29 ноября по 5 декабря, сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям проведены фитосанитарные досмотры товаров.

В преддверии Нового года в регион завезли рождественские деревья - 48 910 елей и пихт из Дании и Польши. Всего 10 партий.

В числе других импортных товаров: 170,3 тонны кофе из Бразилии, Эфиопии и Гватемалы, 208,9 тонн чая из Индии, Шри-Ланки, Кении, 126,6 тонн свежих фруктов из Турции.

Вся продукция прошла фитосанитарный контроль. Карантинных объектов не выявлено.