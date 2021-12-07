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Общество7 декабря 2021 16:29

За неделю гриппом в Тверской области заболели 11 детей и четверо взрослых

Все заболевшие не были привиты от гриппа
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Делайте пррививки!

Делайте пррививки!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На предыдущей неделе в тверской области было выявлено 10,8 тысяч случаев ОРВИ. Это выше недельного расчётного эпидемического порога на 16,2%.

Зарегистрировано 15 случаев гриппа (Н3N2): у 11 детей и четырёх взрослых. По информации регионального управления Роспотребнадзора, все заболевшие не были привиты.

В регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. На по состоянию на 3 декабря прививку получили более 264 тысяч человек, в том числе более 102 тысяч детей.

Специалисты отмечают, что одновременное инфицирование вирусами гриппа и коронавируса приводит к развитию более тяжёлых форм болезни и повышает риск летального исхода.