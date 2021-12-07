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Общество7 декабря 2021 15:35

На 66-м году жизни в Тверской области скончался врач Вышневолоцкой ЦРБ Михаил Климов

Михаил Валерьевич работал врачом, преподавал и занимался вопросами материнства и детства на государственном уровне
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Михаил Валерьевич Климов. Фото: Минздрав Тверской области

Михаил Валерьевич Климов. Фото: Минздрав Тверской области

5 декабря на 66-м году жизни скончался врач Вышневолоцкой центральной районной больницы Михаил Климов. Об утрате сообщил областной Минздрав.

Михаил Валерьевич Климов прошёл путь в профессии от врача-педиатра поликлиники до заместителя главного врача Вышневолоцкой ЦРБ. Был народным депутатом Верховного Совета СССР, занимался вопросами охраны семьи, материнства и детства. Преподавал в Вышневолоцком медицинском колледже.

"КП"-Тверь" выражает соболезнования родным и коллегам Михаила Климова.