Игорь Руденя провел встречи с двумя главами районов Тверской области

В областном правительстве глава региона встретился с двумя районными руководителями. Фото: ПТО

7 декабря губернатор Игорь Руденя провел встречи с главами Бельского района и Жарковского районов Вадимом Сивицким и Андреем Белявским. Обсуждались актуальные вопросы развития территорий.

Так, в городе Белом запланированы реконструкции стадионов и ремонты местных дорог.

Кроме того, на встрече обсуждался ремонт дорог Оленино–Воротьково–Белый, протяженностью 72,7 км и Белый–Понизовье–Жарковский протяженностью 50 км. По трассам проходят несколько маршрутов, в том числе, школьные и межрайонные.

Губернатор поддержал предложение по проведению ремонта на данных дорогах и поручил Министерству транспорта региона включить объекты в программу дорожных работ.

Жарковский район включат в адресную инвестиционную программу на 2022 год для ввода новых газовых котельных в поселке. В декабре здесь завершено строительство внутрипоселкового газопровода протяженностью 29 км.