В Твери с 9 декабря перекроют участок улицы Бориса Полевого

В Твери перекроют участок улицы Бориса Полевого Фото: Виктор Буздин

В Твери на время коммунальных работ, с полуночи 9 декабря до 23:00 вечера 23 декабря 2021 года, ограничат движение по улице Бориса Полевого, на участке от улицы Маршала Конева до улицы 2-я Беговая. Постановление опубликовано на сайте администрации города.

Будет осуществляться въезд и выезд жителей во дворы и проезд спецтранспорта.

Заранее планируйте маршруты проезда, обращайте внимание на установленные дорожные знаки. Будьте внимательны и осторожны.