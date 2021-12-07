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Общество7 декабря 2021 13:53

В Твери с 9 декабря перекроют участок улицы Бориса Полевого

Движение ограничат до 23 декабря
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери перекроют участок улицы Бориса Полевого

В Твери перекроют участок улицы Бориса Полевого

Фото: Виктор Буздин

В Твери на время коммунальных работ, с полуночи 9 декабря до 23:00 вечера 23 декабря 2021 года, ограничат движение по улице Бориса Полевого, на участке от улицы Маршала Конева до улицы 2-я Беговая. Постановление опубликовано на сайте администрации города.

Будет осуществляться въезд и выезд жителей во дворы и проезд спецтранспорта.

Заранее планируйте маршруты проезда, обращайте внимание на установленные дорожные знаки. Будьте внимательны и осторожны.