В районах Тверской области восстанавливают электроснабжение после снегопада

В муниципалитетах восстанавливают электроснабжение Фото: архив "КП"

7 декабря 2021 года из-за неблагоприятных погодных условий в муниципалитетах Тверской области произошло частичное отключение электроснабжения. Сообщения поступили в региональное МЧС.

- Ведутся аварийно-восстановительные работы. Производится переподключение на линиях, - сообщили в ведомстве.

В Главном управлении МЧС России по Тверской области организована работа оперативного штаба. Осуществляется мониторинг обстановки, функционирует "горячая линия" по вопросам отключения электроэнергии. Звонки принимаются по телефону: 8(4822)-39-09-82.

Информацию о ходе восстановления электроснабжения в регионе можно получить на бесплатной прямой линии "Россети Центр": 8-800-50-50-115.