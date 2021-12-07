С улиц Твери за сутки вывезли 1047 кубометров снега

Дороги в Твери чистят в круглосуточном режиме Фото: администрация Твери

В ночь с 6 на 7 декабря в Твери, в связи с усилением снегопада, МУП "ЖЭК" вывело на линию дополнительную спецтехнику.

В ночную смену на улицах работало свыше 40 единиц снегоуборочной техники – комбинированные дорожные машины, тракторные щётки, фронтальные погрузчики, самосвалы.

С городских магистралей на полигон было вывезено 1047 кубометров снега. В первую очередь расчищали мосты и путепроводы, основные магистрали и аварийно-опасные участки.

Днем в уборке задействовано порядка 20 единиц техники. Тротуары и остановки чистят около 100 дворников.

К усиленной уборке коммунальщики приступят по окончании снегопада. Режим работы будет скорректирован в соответствии с погодными условиями.