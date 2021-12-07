В парламенте Тверской области назначили публичные слушания по проекту бюджета региона

Проект бюджета рассмотрен в областном правительстве, теперь дело - за депутатами Заксобрания. Фото: ЗСТО

10 декабря в 11:00 областное Законодательное Собрание проведет публичные слушания по закону о бюджете региона на 2022-й и на плановый период 2023 и 2024 годов. Напомним, что проект финансового документа уже был рассмотрен в региональном правительстве.

В публичных слушаниях примут участие представители правительства Тверской области, контрольно-счетной палаты, муниципалитетов, Общественной палаты региона.

Напомним об основных показателях проекта бюджета.

Общий объем доходов в нем на 2022-й заложен в сумме 87 млрд рублей. Объем планируемых расходов - 88 млрд 337 млн 501 тыс. Дефицит областного бюджета - чуть больше 1 млрд. 337 млн 465 тыс.

Общий объем доходов областного бюджета на 2023 год запланирован в сумме более 87 млрд 533 млн 459 тыс. рублей, на 2024-й - свыше 94 млрд 447 млн 418 тыс.

Общий объем расходов областного бюджета на 2023 год - более 94 млрд 594 млн 355 тыс. руб, на 2024 год - 100 млрд 341 млн 678 тыс. Таким образом дефицит областного бюджета на 2023 год запланирован в сумме около 7 млрд 60 млн 895 тыс. рублей, на 2024-й - 5 млрд 894 млн 260 тыс.

Подробнее с проектом закона об областном бюджете Тверской области можно ознакомиться на сайте областного парламента.