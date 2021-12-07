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Общество7 декабря 2021 11:39

Прокуратура помогла с жильем сироте с двумя детьми в Твери

Девушка вынуждена была жить у родственников
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Сирота добилась жилья через суд Фото: архив "КП"

Сирота добилась жилья через суд Фото: архив "КП"

В прокуратуру Пролетарского района Твери обратилась 22-летняя девушка. После смерти родителей она осталась сиротой и не имела жилого помещения.

На иждивении у заявительницы - двое детей, а проживает она в квартире у родственников гражданского мужа.

Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о возложении обязанности на Министерство социальной защиты Тверской области и администрацию Твери предоставить девушке жилое помещение, которое рассмотрено и удовлетворено.

Решение суда не вступило в законную силу.