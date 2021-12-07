Прокуратура помогла с жильем сироте с двумя детьми в Твери

Сирота добилась жилья через суд Фото: архив "КП"

В прокуратуру Пролетарского района Твери обратилась 22-летняя девушка. После смерти родителей она осталась сиротой и не имела жилого помещения.

На иждивении у заявительницы - двое детей, а проживает она в квартире у родственников гражданского мужа.

Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о возложении обязанности на Министерство социальной защиты Тверской области и администрацию Твери предоставить девушке жилое помещение, которое рассмотрено и удовлетворено.

Решение суда не вступило в законную силу.