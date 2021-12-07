Свыше 300 машин расчищают от снега дороги Тверской области

На дорогах работает спецтехника. Фото: ПТО/коллаж

7 декабря в Верхневолжье случился снегопад. Дорожные службы отреагировали - в расчистке от снега и противогололедной обработке региональных и межмуниципальных автотрасс задействовано более 300 машин спецтехники.

Как сообщило областное правительство, в случае необходимости количество снегоуборочной техники будет увеличено.

Водителям рекомендуется соблюдать дистанцию и скоростной режим, быть предельно осторожными.

О затруднениях движения транспорта на автодорогах регионального и межмуниципального значения можно сообщать по телефонам круглосуточной диспетчерской службы Дорожного фонда: 8(4822) 34-56-54 и 8-910-649-84-56.

По вопросам содержания улично-дорожной сети Твери следует обращаться в администрацию города Твери, федеральных трасс М-9 «Балтия», М-10 «Россия», Р-132 «Золотое кольцо» - в ФКУ Упрдор «Россия», скоростной магистрали М-11 «Нева» - в ГК «Автодор», улично-дорожной сети городов и поселков - в администрации соответствующих муниципальных образований.