В Тверской области 7 декабря коронавирусом заразились 359 человек

В регионе продолжается массовая вакцинация.

По данным на 7 декабря в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболел ещё 359 человек. Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 90 949 заболевшим.

Выздоровели за минувшие сутки 525 человек. Всего с начала пандемии 79705 жителей излечились от коронавируса. 2168 человек скончались.

За минувшие сутки от COVID-19 умерли 5 человек. На карантине - 9076, минус 196 за сутки. Такие данные приводит региональный оперштаб.

В регионе проводится массовая вакцинация. Прививку сделали 573 405 человек, за последние сутки – 1 837 человек.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

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