Женщину из Тверской области обманули мошенники при покупке породистого щенка

Мошенники обманули женщину при покупке щенка Фото: Анастасия Осипова

В Бологовский отдел полиции обратилась 41-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что хотела купить через интернет щенка породы шпиц, связалась с продавцом и договорилась о курьерской доставке.

Собеседник сбросил ей через мессенджер ссылку для оплаты. Женщина ввела данные карты и лишилась 35 000 рублей.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Полицейские установили, что телефонный номер, с которого звонил злоумышленник, зарегистрирован в Московской области.

Ведется следствие.