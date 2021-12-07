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Происшествия7 декабря 2021 10:14

Женщину из Тверской области обманули мошенники при покупке породистого щенка

Ущерб составил 35 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Мошенники обманули женщину при покупке щенка

Мошенники обманули женщину при покупке щенка

Фото: Анастасия Осипова

В Бологовский отдел полиции обратилась 41-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что хотела купить через интернет щенка породы шпиц, связалась с продавцом и договорилась о курьерской доставке.

Собеседник сбросил ей через мессенджер ссылку для оплаты. Женщина ввела данные карты и лишилась 35 000 рублей.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Полицейские установили, что телефонный номер, с которого звонил злоумышленник, зарегистрирован в Московской области.

Ведется следствие.