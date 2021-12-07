Житель Тверской области угнал "ВАЗ" у москвича и попал в ДТП

Подозреваемого задержала полиция Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию обратился 53-летний житель Москвы и рассказал, что из его гаража в Весьегонске был похищен автомобиль марки "ВАЗ". Ущерб составил 50 000 рублей.

Ориентировку передали патрульным экипажам. На место преступления выехала следственно-оперативная группа. По факту кражи автомобиля следствием было возбуждено уголовное дело.

Сгоревшую машину нашли на одной из улиц Весьегонска. Выяснилось, что 23-летний местный житель хотел покататься, но попал в ДТП. Машина сгорела, а злоумышленник убежал.

Фигуранта доставили в отдел полиции. В содеянном он сознался. Ведется следствие.