В Тверской области 44 пьяных водителя привлечены к ответственности

"Контроль трезвости" не прошли 44 водителя Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области за время профилактического мероприятия "Контроль трезвости", с 3 по 5 декабря, на дорогах региона было остановлено 44 водителя с признаками опьянения, 17 из них - в Твери.

В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы.

Госавтоинспекция Тверской области призывает своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Звоните по телефону полиции 02, 102 или 112.