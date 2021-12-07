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Общество7 декабря 2021 7:51

В Тверской области 44 пьяных водителя привлечены к ответственности

В ГИБДД подвели итоги "Контроля трезвости"
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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"Контроль трезвости" не прошли 44 водителя Фото: УГИБДД России по Тверской области

"Контроль трезвости" не прошли 44 водителя Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области за время профилактического мероприятия "Контроль трезвости", с 3 по 5 декабря, на дорогах региона было остановлено 44 водителя с признаками опьянения, 17 из них - в Твери.

В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы.

Госавтоинспекция Тверской области призывает своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Звоните по телефону полиции 02, 102 или 112.