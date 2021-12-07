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Происшествия7 декабря 2021 6:40

Пять пожарных расчетов выехали на улицу Индустриальную в Твери

Поступила информация о задымлении
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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На место ЧП выехали спасатели Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

На место ЧП выехали спасатели Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о задымлении на улице Индустриальной в Твери поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 7 декабря.

На место убыли отделения 1, 2, 3, 4, 72 пожарно-спасательных частей, специализированная пожарно-спасательная часть и отдельный пост пожарно-спасательной части.

Как уточнили в ГУ МЧС России по Тверской области, задымление произошло в одном из кабинетов административного здания. Работы на месте завершены. Причина пока не установлена.

Дальнейшая информация уточняется.