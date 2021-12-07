Жителей Твери приглашают поучаствовать в зимнем онлайн-забеге

Участникам необходимо пробежать 8000 метров Фото: администрация Твери

С 6 по 16 декабря в Твери пройдет открытый зимний онлайн-забег «PROбегТверь2021». Спортсмены и все желающие принят участие жители самостоятельно выбирают безопасное место для уличных пробежек.

Участникам необходимо пробежать 8000 метров в темпе 9 мин/км, представить скриншот трека с любого бегового приложения. Скриншоты с указанием ФИО, даты рождения и контактного телефона прислать с 6 по 15 декабря на электронную почту sport@adm.tver.ru.

Соревнования проводятся в четырех возрастных группах.

Дополнительную информацию можно получить в Управлении по культуре, спорту и делам молодежи администрации Твери по тел.: (4822) 36-16-92 (доб. 2323).