Семерым священникам запретили служить в Тверской области

Глава Тверской митрополии выступил с докладом по итогам года Фото: tvereparhia.ru

Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий на Епархиальном Собрании подвел итоги 2021 года. Мероприятияе состоялось 2 декабря в зале Тверской академической областной филармонии.

Глава Тверской митрополии выступил с докладом по итогам года.

Тверская епархия состоит из 162 зарегистрированных приходов, 122 приписных храмов (из них 35 в составе благочиния монастырей и подворий), 25 храмов монастырских подворий, 8 архиерейских подворий, из которых 3 рассматриваются как будущие монастыри, 1 храма, входящего в состав комплекса зданий Тверского епархиального управления, и 57 часовен.

По сравнению с прошлым годом число храмов увеличилось на 10, а часовен - на 6.

Пастырское послушание несут 237 священников и 16 диаконов. Епархия за минувший год приросла 16 священнослужителями.

Запрещены в служении семь священнослужителей: иеромонах Давид (Сафиуллин), иерей Валерий Исаев, иерей Роман Кучма, иерей Александр Евдокимов, иерей Владимир Большаков, протоиерей Сергий Домнин. Пять священнослужителей: архимандрит Аркадий (Губанов), игумен Димитрий (Севостьянов), игумен Арсений (Леонов), игумен Арсений (Борновалов), иеромонах Паисий (Новоженов) - перешли в другие епархии.

Трое извержены из священного сана: иеромонах Нил (Фёдоров), иерей Сергий Лакутин и диакон Максим Кузнецов.

Ушли из жизни пять священнослужителей: настоятель храма в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы в Медном протоиерей Игорь Седов, настоятель храма преподобного Амвросия Оптинского в Кувшиново и храмов в селе Васильково Кувшиновского района и в деревне Соснице Осташковского района протоиерей Анатолий Волгин, клирик прихода храма преподобного Серафима Саровского на Волынском кладбище Твери иерей Виктор Ковалек, настоятель Успенского храма в д. Николо-Рожок Осташковского района иерей Михаил Михайлов, настоятель Никольской церкви в Красной слободе Твери протоиерей Сергий Дроба.

В епархии четыре действующих мужских монастыря и семь женских. В монастырях состоит 201 монашествующий, служат 25 иеромонахов и 18 служителей из состава "белого" духовенства. Еще 12 иеромонахов несут свое послушание в приходах епархии. За год совершено 6 монашеских постригов и 5 иноческих (подано прошение еще на 2 иноческих пострига).