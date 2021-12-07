Утром 7 декабря 2021 в Твери начался снегопад. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Утром 7 декабря в Твери начался снегопад. О непогоде ещё за несколько дней предупреждали синоптики Гидрометцентра и МЧС. Объявлен желтый уровень погодной опасности.

- Во вторник Тверской регион будет атакован активным балканским циклоном, который обрушится снегопадами с аномальным количеством осадков – до 7-12 миллиметров, что составляет до 20% месячной нормы, - поясняют метеорологи.

Сугробы в Твери, по прогнозам метеорологов, могут вырасти до 17 сантиметров, а это опережение климатического графика на две недели.

При этом потеплеет и столбики термометров в середине дня устремятся к нулевой отметке. Ночью - снова легкий морозец до минус 6-7 градусов.

По прогнозам синоптиков, 7 декабря снег в Твери будет идти до -16-17 часов.