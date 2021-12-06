День оленя и два фестиваля в Тверской области отмечены на премии "Russian Event Awards 2021"

На присуждении наград Национальной премии в области событийного туризма. Фото: ПТО

В Ульяновске объявлены победители Х Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2021. Тверской регион там отметили.

- Событийный календарь Тверской области занял третье место. В этом году в него включено 109 интересных для туристов фестивалей, акций и других мероприятий, - уточнила пресс-служба областного правительства.

«Календарь событий» Тверской области выпущен в печатном виде, активно продвигается в в том числе на турпортале региона welcometver.ru.

Высокую оценку премии Russian Event Awards 2021 также получили три региональных мероприятия в сфере туризма.

Первое место в номинации «Лучшее туристическое событие в сфере сельского и агротуризма» занял «День оленя. Судимирское гулянье» на оленьей ферме под Тверью.

Второе место в номинации «Лучшее событие для пожилых людей» присуждено музыкально-поэтическому фестивалю «Град в сиреневом венце» в Торжке.

Специальным дипломом «За успешное объединение истории и современности» награжден первый фестиваль культуры и искусства им. Николая Львова «Архитектура жизни», организованный Всероссийским историко-этнографическим музеем опять же в Торжке.

Всего в 2021 году в Х Национальной премии в области событийного туризма было заявлено 515 проектов из 62 регионов России. В финал вышли 196 проектов.