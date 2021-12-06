Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-9°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье6 декабря 2021 17:38

В гимназии Твери подростков собираются прививать "Спутником М"

С родителей собирают согласие на вакцинацию
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Тверской области от коронавируса планируют прививать подростков

В Тверской области от коронавируса планируют прививать подростков

Фото: ПТО

Родители учащихся одной из тверских гимназий получили уведомление от администрации детской горбольница №1 о начале прививочной кампании среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Прививки от коронавируса будут делать зарегистрированной Минздравом РФ вакциной "Спутник М".

В документе указано, что вакцинировать подростков предлагают в связи с серьёзной эпидемиологической ситуацией.

Для детей от 12 до 14 лет (11 месяцев 30 дней) требуется согласие от родителей или законных представителей, с 15 лет подросток сам может решить делать прививку или нет.

Вакцинировать подростков будут в два этапа с интервалом между прививками в 21 день. Сделать прививку можно в гимназии или в детской больнице.