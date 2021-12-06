В Тверской области выделены дополнительные средства на полеты санавиации

В 2021 году вертолетами санавиации в областные больницы в Твери были доставлены 137 жителей районов. Фото: ПТО

Решение добавить денег на обеспечение работы санитарной авиации в регионе принято 6 декабря заседание бюджетной комиссии Тверской области. Его провел губернатор Игорь Руденя.

- На эти цели до конца текущего года дополнительно выделено свыше 6,2 млн рублей, которые позволят обеспечить свыше 28 часов лёта и оперативно оказывать медицинскую помощь жителям отдалённых районов Тверской области, - поделилась подробностями пресс-служба правительства региона.

Сообщается, что всего в этом году на работу санавиации в областном бюджете предусмотрено 84,9 млн рублей. В 2021 году вертолетами с медиками в областные больницы в Твери были оперативно доставлены 137 жителей районов.

Из них почти половина - пациенты с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. На втором месте по количеству транспортируемых при помощи санавиации - граждане с тяжелым течением CОVID-19.