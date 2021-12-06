В Бельском районе Тверской области депутата лишили мандата

В Тверской области депутата лишили мандата Фото: архив "КП"

Прокуратурой Бельского района проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции в деятельности Совета депутатов городского поселения город Белый.

Установлено, что один из депутатов два года подряд не отчитывался о доходах, имуществе за себя, супругу и несовершеннолетних детей.

Прокурор Бельского района обратился в суд с административным исковым заявлением о возложении обязанности на Совет депутатов рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата, а также признать бездействие Совета депутатов незаконным.

Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Решения суда не вступило в законную силу.