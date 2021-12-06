В Тверской области 125 лет исполнилось театру, где играла мать Муслима Магомаева

Вышневолоцкий театр был основан в 1896 году на средства местного купца. Фото: VK/Вышневолоцкий областной драматический театр

6 декабря Вышневолоцкий областной драматический театр празднует свое 125-летие. Этот драм театр можно причислить к одному из старейших из ныне существующих провинциальных храмов лицедейства в России.

Вышневолоцкий драмтеатр был создан в 1896 году на деньги потомственного купца Николая Федорова.

В этом театре играли народные артисты РСФСР Олег Лелянов, Валентина Литвинова, Анатолий Иванов, заслуженные артисты РСФСР Валентина Зуховицкая, Валентина Белоцерковская, Вера Затепякина, Николай Лаптев, Борис Грачев и многие другие.

Не секрет, что народный артист СССР, великий певец Муслим Магомаев был сыном одной из самых ярких актрис Вышневолоцкого театра Айшет Кинжаловой. Несколько своих детских лет он провёл вместе с матерью в Вышнем Волочке, получив здесь начальное музыкальное образование в местной музыкальной школе.

С юбилеем театра его руководителей, режиссера, актеров и зрителей поздравил губернатор Игорь Руденя.

СПРАВКА КП

Сегодня Вышневолоцкий областной драмтеатр участвует в международных фестивалях, гастролирует.

С 2017 года театр участвует в программе «Культура Тверской области». При федеральной поддержке закуплено необходимое оборудование, приобретен автобус для гастролей.

В рамках программы «Охрана объектов культурного наследия» в театре предполагается провести ремонт фасада и мягкой кровли, а также обновить систему пожаротушения.