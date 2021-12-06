В Тверской области мужчина кинул щенка об пол и убил

Многодетный отец получил 250 часов обязательных работ Фото: Степан КАМЕНЕВ

Перед судом предстал 30-летний житель Ржева, отец шестерых малолетних детей. Мужчину осудили по двум статьям - за жестокое обращение с животными и причинение легкого вреда здоровью (ч. 1 статьи 245 УК РФ и п. "в" ч. 2 статьи 115 УК РФ).

Суд установил, что многодетный отец, находясь в доме в деревне Образцово, убил щенка спаниеля. Собака по кличке Айва причинила вред дочери подсудимого. Мужчина взял пса и сильно кинул об пол. От травматического шока и телесных повреждений питомец умер.

В этот же день монтировкой по голове получил сожитель хозяйки щенка. У потерпевшего - сотрясение мозга.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 250 часов обязательных работ.

Приговор не вступил в законную силу.