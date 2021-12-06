"Верхневолжское АТП" переведено на усиленный режим работы в Тверской области

"Верхневолжское АТП" переведено на усиленный режим работы Фото: ПТО

С учетом сложных метеорологических условий "Верхневолжское АТП" переведено на усиленный режим работы.

- Дополнительно со всеми водителями проведен инструктаж об особенностях работы в сложных погодных условиях. Диспетчерская и ремонтная службы переведены в круглосуточный режим работы, создана оперативная бригада по реагированию на технические неисправности и иные ситуации на маршрутах, - сообщили в организации и прокомментировали ДТП с автобусом.

Авария произошла 6 декабря на автодороге Торжок - Берново - Старица. Автобус "Транспорта Верхневолжья", следующий по маршруту №113, столкнулся с автомобилем "LADA Priora". Девушка за рулем автомобиля выехала на полосу встречного движения.

- В момент столкновения в автобусе находились четыре пассажира, никто из них не пострадал. Водитель легкового автомобиля доставлена в больницу, - сообщили в "Транспорте Верхневолжья".

Приняты меры для восстановления движения на маршруте №113 в Старице.