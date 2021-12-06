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Общество6 декабря 2021 16:46

С 9 по 19 декабря в Твери можно будет поклониться мощам Николая Чудотворца

Ковчег с частицей мощей прибудет в в Александро-Невский собор
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Храм работает ежедневно с 8:00 до 19:00.

Храм работает ежедневно с 8:00 до 19:00.

Фото: Ирина ТАРАСОВА

В Тверь прибудет православная святыня - ковчег с частицей мощей Николая Чудотворца. Он будет находиться в Александро-Невском соборе, что на Привокзальной площади, с 9 по 19 декабря.

В эти дни у жителей и гостей областной столицы будет возможность прийти в собор и поклониться мощам Николая Чудотворца, считающегося помощником в скорбях и нуждах. Храм работает ежедневно с 8:00 до 19:00. Там соблюдаются санитарные предписания, поэтому всех просят не забывать маски или респираторы.

Напомним, недавно митрополит Тверской и Кашинский Амвросий призвал всех тщательно соблюдать антиковидные меры.