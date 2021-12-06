Организация сливала сточные воды на почву в Старицком районе в Тверской области

Нарушитель оштрафован Фото: минприроды Тверской области

Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области в ходе проверки установлено, что в лесном массиве между деревнями Кошево и Волга в Старицком районе организация сливает на почву сточные воды.

На загрязненном участке отобраны пробы сточной воды и почвы, установлено превышение концентрации загрязняющих веществ.

Организация-нарушитель оштрафована, возложена обязанность возмещения ущерба.

Виновное лицо не согласилось с вынесенным постановлением и обратилось в суд, Тверским областным судом постановление Министерства и решение Заволжского районного суда Твери оставлены без изменения, жалоба без удовлетворения.

Организации направлена претензия о возмещении вреда. Штраф оплачен, проводятся работы по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды.