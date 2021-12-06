Конкурс на лучшую ёлочную игрушку объявила Госавтоинспекция Калининского района Тверской области

Игрушки могут быть сделаны из чего угодно - на волю фантазии. Фото: Виктория ТУШКОВА

Госавтоинспекция Калининского района объявила конкурс на лучшую ёлочную игрушку. Принять участие в конкурсе может каждый желающий, ограничений по возрасту нет. Требований к игрушкам не так много. Они должны быть сделаны на тему безопасности дорожного движения и иметь соответствующие детали: например, атрибутику ГИБДД, изображения дорожных знаков, призывы соблюдать правила дорожного движения.

На игрушке должна быть петелька или другое крепление, ведь все работы украсят новогоднюю ёлку у здания отдела ГИБДД ОМВД России по Калининскому району. А победители конкурса будут приглашены к этой ёлке, где получат подарки. Игрушки принимаются до 23 декабря по адресу: г. Тверь 5-й переулок Металлистов д. 11. Не забудьте приложить к поделке анкету: ФИО автора игрушки, его телефон (или телефон законного представителя, если участник несовершеннолетний), место учёбы (для детей).