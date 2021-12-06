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Общество6 декабря 2021 15:17

В Твери до 14 декабря ограничат движение большегрузов по улице Туполева

На участке прокладывают трубу водовода
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Движение большегрузов ограничат по улице Туполева

Движение большегрузов ограничат по улице Туполева

Фото: Максим КИСЕЛЕВ

В Твери продолжаются работы по модернизации водовода в рамках федерального проекта «Чистая вода».

Для обеспечения безопасности при прокладке трубы под проезжей частью с полуночи 7 до 23:00 вечера 14 декабря по улице Туполева (от улицы Новая Заря до улицы Маяковского) будет ограничено движение большегрузов с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн.

Проезд легкового автотранспорта будет осуществляться без ограничений.

Автобусы № 19, 35, 36, 121, 128, 139, 222, 228 поедут в объезд закрытого участка дороги по улице Маяковского – Третьяковскому переулку – улице Новая Заря.

Будьте внимательны на дорогах.