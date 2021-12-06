В тверских ЦАПах приняли более 99 400 пациентов с симптомами коронавируса

В ЦАПе возьмут анализ на бесплатный ПЦР-тест, но только при первичном обращении. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На заседании оперштаба региона 6 декабря обсудили работу центров амбулаторной помощи. Они нужны для того, чтобы разгрузить поликлиники и хоть немного развести потоки больных коронавирусом и других пациентов.

На сегодняшний день в ЦАПах приняли уже более 99 400 пациентов с симптомами COVID-19.

Эти центры начали открывать в январе 2021 года по поручению губернатора Игоря Рудени. В них следует обращаться при первых признаках вирусного инфекционного заболевания.

- Всего в Верхневолжье открыто 12 ЦАПов. Они работают ежедневно, без выходных на базе учреждений здравоохранения с 8:00 до 20:00 и оказывают медицинскую помощь по записи. Записаться на прием можно с 8:00 до 19:00 по единому номеру «122», через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, в исключительных случаях - при очном обращении в регистратуру центра, - сообщила пресс-служба регионального правительства.

В регионе продолжается кампания по вакцинации. В настоящее время в Тверской области прививку против коронавирусной инфекции сделали 572 234 жителя. Почти 210 тысяч сделавших прививку - представители старшего поколения.

Всего в Тверской области действует 127 пунктов вакцинации.

Записаться на прививку жителям как Твери, так и районов области по телефону «122», на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, а также по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи сделать прививку в Твери можно в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин», на проспекте Калинина, и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова.