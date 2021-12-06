С 2022 года стоимость трудового патента для мигрантов в Тверской области вырастет до 6756 рублей

1 января стоимость трудового патента для иностранных граждан вырастет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 января 2022 года в Тверской области стоимость трудового патента для иностранных граждан вырастет до 6756 рублей в месяц. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по тверской области.

Прежняя стоимость патента - 5805 рублей. У трудовых мигрантов есть возможность оплатить один или несколько месяцев 2022 года по этой цене, но лишь в том случае, если оплата пройдёт авансом до 31 декабря 2021 года. После 31 декабря иностранцам за право работать на территории Тверской области придётся платить новую сумму.

Регулируется нововведение Законом Тверской области от 26 ноября 2021 № 69-ЗО «Об установлении на 2022 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда в Тверской области».