На бульваре Радищева в центре Твери остановились часы

В Твери остановились часы Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

В центре Твери на пересечении бульвара Радищева и улицы Трехсвятской остановились часы. Стрелки замерли в 6:35. Пока неизвестно произошло это из-за мороза или механизм остановился по другим причинам.

Напомним, что часы больше двух месяцев стояли в центре города без стрелок. 29 октября их снова запустили. Проработали они чуть больше месяца.

СПРАВКА "КП"

Четырехсторонние городские часы были установлены в центре Твери 17 ноября 2015 года. Их изготовили на минском заводе промышленной механизации. Высота часов (с учетом столба) - 5 метров, размер "головы" - 139 х 139 х 159 см, общий вес - около 230 кг.