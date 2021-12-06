22 500 новогодних подарков получат дети из многодетных семей в Тверской области

Детям вручат 22 500 подарков Фото: Максим ТРОИЦКИЙ

В Тверской области дети из многодетных семей с низкими доходами и дети-инвалиды получат новогодние подарки. Ребятам в возрасте от 3 до 17 лет (включительно) в этом году будет выдано 22 500 подарков.

- В состав входят кондитерские изделия ведущих российских производителей, - сообщает минсемьи Тверской области. - Реестры получателей по каждому муниципалитету формируются в отделениях по работе с семьей и детьми семейных центров муниципальных образований Тверской области по месту жительства.

Получить сладкие подарки законные представители детей могут после 20 декабря 2021 года в семейных центрах по месту жительства.