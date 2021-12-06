В Твери водитель автобуса спас и вернул домой замерзающего щенка

Неравнодушный водитель помог щенку вернуться домой Фото: tverhelpanimals.ru

В Твери водитель автобуса "Транспорта Верхневолжья" Виктор Розенталь вместе с супругой спас замерзающего на улице щенка. История произошла в минувшие выходные. На конечной остановке 208-го маршрута замерзающий щенок забежал в кабину к водителю автобуса.

- Пес дрожал от холода, на шерсти замерзли ледышки. Водитель решил, что щенок потерялся. Он вывел собаку из автобуса, но тот лег перед машиной и никуда уходить не собирался, - рассказали волонтеры "Инициативной группы по защите животных".

Виктор сообщил о собаке жене, доехал до площади Терешковой и передал "подарок" супруге.

Анна накормила пса и разместила объявления в группах помощи животным.

Выяснилось, что собаку ищут хозяева. Пес гулял с детьми и убежал. Сейчас он благополучно вернулся домой.

"Инициативная группа по защите животных" выражает благодарность Виктору Розенталю и его семье за неравнодушие и спасение лохматой жизни.