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Общество6 декабря 2021 9:27

Жителей Тверской области предупреждают о сильном снегопаде 7 декабря

Снег начнет идти накануне вечером
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области ожидается сильный снегопад

В Тверской области ожидается сильный снегопад

Фото: ПТО

Тверской гидрометцентр предупреждает жителей региона, что утром и днем 7 декабря в центральных и восточных районах Верхневолжья ожидается сильный снег. Объявлен желтый уровень погодной опасности.

Снегопад начнется накануне вечером, 6 декабря. По прогнозам синоптиков, вечером выпадет примерно 4 мм осадков.

Дневные температуры в понедельник -11... -6 градусов, в ночь на вторник -12... -7, днем -6... -1 градус.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах.