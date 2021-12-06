Жителей Тверской области предупреждают о сильном снегопаде 7 декабря

В Тверской области ожидается сильный снегопад Фото: ПТО

Тверской гидрометцентр предупреждает жителей региона, что утром и днем 7 декабря в центральных и восточных районах Верхневолжья ожидается сильный снег. Объявлен желтый уровень погодной опасности.

Снегопад начнется накануне вечером, 6 декабря. По прогнозам синоптиков, вечером выпадет примерно 4 мм осадков.

Дневные температуры в понедельник -11... -6 градусов, в ночь на вторник -12... -7, днем -6... -1 градус.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах.