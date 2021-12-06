В Твери до 20 декабря меняется схема движения автобусов №7 и №10

В Твери изменены маршруты двух автобусов Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Твери на время ремонтных работ на улице Арсения Степанова, с сегодняшнего дня до 20 декабря, меняется схема движения автобусов №7 и №10.

Для проезда закрыт участок от дома №12 по улице Арсения Степанова до 4-го переулка Пески. Об изменениях в расписании движения сообщает "Транспорт Верхневолжья".

Пассажирам следует следить за объявлениями в транспорте, а автомобилистам заранее планировать маршруты.