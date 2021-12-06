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Общество6 декабря 2021 9:12

В Твери до 20 декабря меняется схема движения автобусов №7 и №10

На улице Арсения Степанова идет ремонт
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери изменены маршруты двух автобусов

В Твери изменены маршруты двух автобусов

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Твери на время ремонтных работ на улице Арсения Степанова, с сегодняшнего дня до 20 декабря, меняется схема движения автобусов №7 и №10.

Для проезда закрыт участок от дома №12 по улице Арсения Степанова до 4-го переулка Пески. Об изменениях в расписании движения сообщает "Транспорт Верхневолжья".

Пассажирам следует следить за объявлениями в транспорте, а автомобилистам заранее планировать маршруты.

Временная схема движения Фото: vk.com/tvercard

Временная схема движения Фото: vk.com/tvercard