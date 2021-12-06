В Тверской области выросло количество предоставляемых займов бизнесменам

Общая сумма займов. предоставленных фондом, составила 487,8 млн рублей Фото: Архив "КП"

За 10 месяцев 2021 года Фонд содействия предпринимательству Тверской области предоставил бизнесменам региона 254 займа - в 1,5 раза больше, чем в аналогичный период 2019-го.

Как уточнила пресс-служба областного правительства, общая сумма займов составила 487,8 млн рублей, что почти вдвое больше показателя двухлетней давности:

Для различных категорий малого и среднего предпринимательства Тверской области предусмотрено несколько видов займов. К примеру, «Старт» - для начинающих предпринимателей, «Доверие» - для тех, у кого нет залога. Среди новых направлений этого года - займы для социальных предпринимателей и самозанятых под 1% годовых.

Также Фонд дает поручительства для обеспечения финансирования бизнеса, включая самозанятых. За 10 месяцев 2021 года предоставлено 96 поручительств на 414,4 млн рублей, общая сумма обеспеченных кредитов составила более 1,5 млрд рублей.

- Главная задача правительства Тверской области - предоставление условий для развития бизнеса, для того, чтобы люди создавали собственные продукты, развивали свои проекты, открывали новые рабочие места. Чем больше успешных предпринимателей - тем крепче экономика нашего региона, - считает губернатор Игорь Руденя.