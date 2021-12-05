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Происшествия5 декабря 2021 15:56

Молодой человек пришел в гости к девушке и оформил на нее микрозайм в Тверской области

Потерпевшая обратилась в полицию
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Молодая девушка стала жертвой мошенника

Молодая девушка стала жертвой мошенника

Фото: Анастасия Осипова

В дежурную часть Ржевского отдела полиции обратилась 18-летняя жительница Ржева. Девушка сообщила, что неизвестный оформил на её имя микрозайм на 14 000 рублей.

Потерпевшая узнала об этом, получив уведомление из банка. Полицейские установили, что 22-летний житель Ростовской области пришел в гости к девушке и оформил онлайн-заявку через ее телефон, а деньги перевел себе на счет.

Подозреваемый в полиции сознался в содеянном.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.