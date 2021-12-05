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Спорт5 декабря 2021 15:19

Женская сборная, в составе с лыжницей из Твери Натальей Непряевой, выиграла эстафету на Кубке мира

Это первая победа с 2004 года
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Женская сборная выиграла эстафету Кубка Мира Фото: instagram.com/natali_nepryaeva

Женская сборная выиграла эстафету Кубка Мира Фото: instagram.com/natali_nepryaeva

Женская сборная России, в составе с лыжницей из Твери Натальей Непряевой, выиграла эстафету на Кубке мира.

Соревнования состоялись 5 декабря в норвежском Лиллехаммере. Россиянки завоевали золото эстафеты на втором этапе Кубка Мира.

В состав команды вошли: Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Это первая победа женской сборной в эстафете с 2004 года. С 2009 года победа доставалась норвежской сборной.