Женская сборная, в составе с лыжницей из Твери Натальей Непряевой, выиграла эстафету на Кубке мира

Женская сборная выиграла эстафету Кубка Мира Фото: instagram.com/natali_nepryaeva

Женская сборная России, в составе с лыжницей из Твери Натальей Непряевой, выиграла эстафету на Кубке мира.

Соревнования состоялись 5 декабря в норвежском Лиллехаммере. Россиянки завоевали золото эстафеты на втором этапе Кубка Мира.

В состав команды вошли: Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Это первая победа женской сборной в эстафете с 2004 года. С 2009 года победа доставалась норвежской сборной.