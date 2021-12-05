5 декабря в Тверской области ещё 364 человека заразились коронавирусом

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО

По данным на 5 декабря 2021 года в Тверской области коронавирусом за сутки заболели ещё 364 человека. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 90 228 случаев заражения ковидом.

Выздоровели за минувшие сутки 596 пациентов. За всю пандемию болезнь побороли 78 547 человек.

За минувшие сутки от COVID-19 умерли 9 человек, с начала пандемии скончались 2159 человек. На карантине остаются - 9522 заболевших, (-241 за сутки).

Такие данные приводит региональный оперштаб. Статистику распространения коронавируса по Тверской области смотрите на карте:

В регионе продолжается массовая вакцинация. Прививку сделали 571 211 человек, за последние сутки – 1068 человек.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 стационарных пунктах. Также работают выездные пункты вакцинации.

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