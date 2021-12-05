В Твери состоится премьера спектакля "Приключения Гекльберри Финна" Фото: tuz-tver.ru/Афиша

В Тверском театре юного зрителя 10 и 11 декабря состоится премьера спектакля "Приключения Гекльберри Финна" от режиссера-постановщика Ивана Пачина.

Романы Марка Твена "Приключения Тома Сойера" и "Приключения Гекльберри Финна" заслуженно считаются мировой классикой. Однако Том Сойер практически полностью заслонил историю о Геке, став героем множества экранизаций и постановок. Создателям спектакля "Приключения Гекльберри Финна" показалось это абсолютно несправедливым.

- Для нас большая честь и ответственность познакомить зрителя с этой историей. Стилем постановки мы постарались соответствовать масштабу самого произведения, без поблажек и скидок, без излишних упрощений в сторону "детского" театра. Мы пытаемся услышать автора и, доверившись ему, говорить с детьми на серьезные темы серьезно, - отмечает автор инсценировки Фёдор Парасюк.

Начало спектаклей: 10 декабря в 11:00 и в 14:00, 11 декабря в 12:00 и в 15:00, (7+).