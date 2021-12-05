Конаковский район Тверской области отмечает 80 лет освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Конаковский район отмечает 80 лет освобождения от немецко-фашистских захватчиков Фото: Анатолий ЖДАНОВ

5 декабря отмечается 80 лет со дня освобождения Конаковского района от немецко-фашистских захватчиков.

- На конаковской земле происходили события Московской битвы, ставшей коренным поворотом в Великой Отечественной войне. В тяжелейших условиях жители проявили стойкость и нерушимую веру в Победу, отдавали все силы борьбе на фронте и в тылу. Низкий поклон ветеранам, – говорится в поздравлении от губернатора Игоря Рудени.

Решающее сражение Великой Отечественной войны – битва за Москву началось 4 декабря 1941 года. Кровопролитные бои шли на Калининском фронте, в том числе в Конаковском районе. В руках у немцев находились многие населенные пункты района: поселки Редкино, Озерки, Изоплит, станция Завидово, села Завидово, Городня и множество деревень.

Упорные бои разгорелись за деревню Рябинки, где совершил свой подвиг сержант Вячеслав Васильковский. Он посмертно награжден орденом Ленина. На месте подвига сооружен мемориал, одна из улиц Конакова носит имя героя.

В память о событиях военных лет в Конаковском районе на трассе М-10 установлена "Катюша".