В Тверской области мужчина обокрал парфюмерный магазин

Злоумышленника задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Калязинское отделение полиции обратилась сотрудница парфюмерного магазина, расположенного в торговом центре на улице Коминтерна. Женщина рассказала, что вечером неизвестный похитил духи и скрылся. Ущерб составил 3000 рублей.

Полицейские начали розыск злоумышленника. Факт преступления зафиксировала камера видеонаблюдения в торговом зале.

Подозреваемым оказался 38-летний местный житель. Мужчину задержали. В полиции он признался, что похитил парфюм, чтобы потом продать. Похищенное вернули владельцу.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.