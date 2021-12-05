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Происшествия5 декабря 2021 8:05

В Тверской области мужчина обокрал парфюмерный магазин

Злоумышленник украл духи, чтобы потом продать
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Злоумышленника задержала полиция

Злоумышленника задержала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Калязинское отделение полиции обратилась сотрудница парфюмерного магазина, расположенного в торговом центре на улице Коминтерна. Женщина рассказала, что вечером неизвестный похитил духи и скрылся. Ущерб составил 3000 рублей.

Полицейские начали розыск злоумышленника. Факт преступления зафиксировала камера видеонаблюдения в торговом зале.

Подозреваемым оказался 38-летний местный житель. Мужчину задержали. В полиции он признался, что похитил парфюм, чтобы потом продать. Похищенное вернули владельцу.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.