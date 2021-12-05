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Общество5 декабря 2021 7:51

Водителей в Тверской области предупредили об опасности гололеда на дорогах

Будьте внимательны и осторожны
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Водителей предупредили об опасности гололеда на дорогах

Водителей предупредили об опасности гололеда на дорогах

Фото: ПТО

Автомобилистов Тверской области предупредили об опасности гололеда на дорогах. Из-за неблагоприятных погодных явлений в регионе объявлен жёлтый уровень опасности. Предупреждение опубликовано на сайте регионального МЧС и действует до 22:00 вечера, 5 декабря.

По данным Тверского гидрометцентра, в воскресенье в регионе будет снежным. Осадки ожидаются в течение дня и в начале рабочей недели.

Днем, 5 декабря, -8... -3 градуса. В ночь на понедельник -15... -7 градусов, днем, 6 декабря, -7... -2 градуса, ветер 5-10 м/с.

Будьте внимательны и осторожны. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим на дорогах.