Водителей в Тверской области предупредили об опасности гололеда на дорогах

Водителей предупредили об опасности гололеда на дорогах Фото: ПТО

Автомобилистов Тверской области предупредили об опасности гололеда на дорогах. Из-за неблагоприятных погодных явлений в регионе объявлен жёлтый уровень опасности. Предупреждение опубликовано на сайте регионального МЧС и действует до 22:00 вечера, 5 декабря.

По данным Тверского гидрометцентра, в воскресенье в регионе будет снежным. Осадки ожидаются в течение дня и в начале рабочей недели.

Днем, 5 декабря, -8... -3 градуса. В ночь на понедельник -15... -7 градусов, днем, 6 декабря, -7... -2 градуса, ветер 5-10 м/с.

Будьте внимательны и осторожны. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим на дорогах.